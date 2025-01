Francia, detenuto prende in ostaggio 4 infermieri e un agente nel carcere di Arles

Francia: cinque agenti presi in ostaggio da detenuto in carcere Arles

Cinque agenti, tra cui tre membri dello staff medico e un ufficiale carcerario, sono stati presi in ostaggio da un detenuto nel carcere di Arles, in Provenza nel sud della Francia. Lo rende noto Le Figaro citando fonti della polizia penitenziaria. L'uomo, che ha problemi psichici, è in possesso di un'arma da taglio, hanno spiegato le fonti.