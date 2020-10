Funghi 'made in Italy' ma bulgari. Blitz dei carabinieri in 170 aziende

Nel corso del mese di settembre, i Reparti Tutela Agroalimentare (RAC), unitamente ai Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) e alle Stazioni dei Gruppi Carabinieri Forestali, sul territorio nazionale, hanno eseguito controlli presso 170 aziende del settore agroalimentare. Nel corso delle attività sono stati:

sequestrati 594.659 kg di alimenti, del valore di oltre 94 mila euro (false evocazioni ed infrazioni sull’etichettatura);

denunciati i titolari di 5 aziende per vendita di prodotti industriali con segni mendaci, frode in commercio, gestione illecita di rifiuti speciali, emissione in atmosfera e violazione di sigilli;chiusa una cantina poiché priva di registrazione sanitaria. In particolare, sono stati sequestrati per mancanza di rintracciabilità:

4 capi bovini;1.599 litri di vino; circa 18.000 uova;9.500 etichette evocanti marchi di tutela;190.000 sacchetti richiamanti il made in Italy, in realtà, destinati al confezionamento di funghi di provenienza bulgara. Contestate 65 sanzioni per l’ammontare complessivo di oltre 105mila euro.