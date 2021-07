Furti sabbia Sardegna, "souvenir naturali": 3mila euro di multa a 11 turisti

Furti sabbia in Sardegna, anche ciottoli e conchiglie. Un'abitudine illegale e deleteria per l'ambiente difficile a morire. La multa per 11 turisti al controllo bagagli è di 3 mila euro

Erano in partenza all'aeroporto di Cagliari: rientravano a Roma, Bari, Milano, Genova, Taranto, Arezzo, Berna, Madrid e Bucarest. Per ognuno è scattata la sanzione massima: 3 mila euro. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e i militari della guardia di finanza, in collaborazione con il personale della Sogaer, la società di gestione dello scalo, hanno sequestrato da giugno 2,2 chili di sabbia contenuta in bottiglie di plastica, 512 ciottoli di mare, 740 conchiglie e persino una roccia da oltre 1 kg, rubati dalle spiagge più frequentate del Sud Sardegna: Villasimius, Costa Rei, Perd'eSali, Santa Margherita di Pula, Carloforte e dal Poetto di Cagliari. I turisti se ne erano impossessati alla stregua di "souvenir naturali". Ma c'è una legge regionale del luglio 2017 che li qualifica come patrimonio ambientale tutelato e stabilisce la sanzione per il furto fra i 500 e i 3 mila euro, per "chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare e in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti“. Solo lo scorso anno scorso nei due aeroporti di Olbia e Alghero i funzionari delle Agenzie delle dogane hanno intercettato nei bagagli dei turisti oltre 80 chili di materiali vietati. Nei giorni scorsi è partita una campagna di sensibilizzazione curata da Agenzia delle dogane e Regione Sardegna: "Portala nel cuore", con tre volti noti dell'isola: la conduttrice Geppi Cucciari, il cestista Gigi Datome e l'attrice Caterina Murino.