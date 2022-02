Fusione nucleare, clamoroso: scoperta l'energia pulita che imita le stelle

Energia, fusione nucleare più vicina: record per il reattore europeo Joint European Torus: il risultato prodotto è simile a quello che avviene nel cuore delle stelle

E' più vicina la fusione nucleare, l'energia pulita del futuro che imita quanto avviene nel cuore delle stelle: il reattore sperimentale europeo Jet (Joint European Torus) ha generato energia pari a 59 megajoule a intervalli di 5 secondi, equivalente a 11 megawatt. E' il doppio di quella ottenuta 25 anni fa dalla stessa macchina. Lo rende noto la stessa collaborazione Jet, con l'Istituto tedesco Max Planck per la fisica del plasma. Il risultato e' stato ottenuto modificando il reattore per renderlo piu' simile alle future condizioni di Iter, il reattore sperimentale che dovra' dare la risposta sulla fattibilita' della Fusione.

Il Joint European Torus (JET), è un impianto di Fusione nucleare sperimentale costruito in Inghilterra ed è riuscito ha prodotto del plasma stabile con combustibile deuterio-trizio che hanno rilasciato 59 megajoule di energia, un nuovo record in campo di Fusione nucleare. Discussi durante una conferenza stampa, questi risultati sono stati riportati dagli scienziati del consorzio europeo EUROfusion, che vede la collaborazione di varie centinaia di scienziati e ricercatori affiliati a diverse istituti di ricerca europei.

Le centrali elettriche a Fusione, spiegano gli autori, mirano alla Fusione di deuterio e trizio, due isotopi dell'idrogeno, in modo da rilasciare quantità di energia molto piuù elevate rispetto agli impianti di fissione, che invece dividono gli atomi più pesanti in entità più piccole, rilasciando energia. L'unico impianto al mondo attualmente in grado di sfruttare la Fusione atomica e' il progetto JET, che sorge a Culham vicino a Oxford. Scopo principale del consorzio JET e' quello di individuare le basi da gettare per la realizzazione dell'International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), un impianto in costruzione a Cadarache, nel sud della Francia, che dovrebbe rilasciare quantita' di energia dieci volte superiori rispetto a quella fornita da JET.