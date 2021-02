Una donna e' morta questa mattina a Genova in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Fereggiano, via Monticelli e corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi. La vittima stava guidando un monopattino. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un tir non si e' accorto della donna e l'avrebbe urtata, facendola cadere a terra. Sul posto la polizia locale, oltre ai soccorritori, ma per la persona alla guida del monopattino non c'e' stato nulla da fare.