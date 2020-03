Georgia, gruppo di sciatori italiani travolti da una valanga: 3 morti

Tre turisti italiani sono morti in Georgia, a causa di una valanga. Lo hanno annunciato rappresentanti della società pubblica georgiana che si occupa di turismo invernale. Secondo i dati in possesso delle autorità, il gruppo di sciatori italiani si trovava in una zona vietata sulla cima Tetnuld, dove c’erano cartelli che avvertivano anche del pericolo valanghe. Sotto la valanga sono finite sei persone, due delle quali recuperate dai soccorritori incolumi, un’altra ha riportato fratture multiple e altri tre sono stati rivenuti “già morti”, hanno riferito le autorità. Due settimane fa, nella stessa zona, era morto un turista ucraino sempre a causa di una valanga.