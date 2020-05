Germania: nessuna condanna per i morti della Loveparade 2010 di Duisburg

Non ci sono condanne per le morti alla Loveparade, poiché il tribunale di Duisburg ha archiviato il processo sul massacro del 2010, in cui persero la vita 21 persone, tra cui l’italiana Giulia Minola, e altre 650 persone rimasero ferite.

L'edizione 2010 della Loveparade, noto festival musicale tedesco, si svolse a Duisburg e fu la prima organizzata in uno spazio chiuso, in un ex scalo merci. La capacità della stazione era di 250.000 persone ma, come nelle edizioni precedenti, erano attese oltre un milione di partecipanti al festival. Nonostante l'intervento della polizia, la calca generatasi dal continuo afflusso di persone causò caos e agitazione tra la folla, e alcune persone persero la vita, per lo più in seguito allo schiacciamento della cassa toracica. Tra le vittime risultò poi anche la giovanissima italiana Giulia Minola.

Nonostante l'accaduto, gli organizzatori decisero di continuare la manifestazione senza avvisare gli altri partecipanti per non causare ulteriore panico.