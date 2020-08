Giallo Caronia, i ricercatori: "Trovate tracce di Gioele al 99%"

E' arrivato il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che conduce le indagini sulla sparizione di Gioele, nel luogo in cui si stanno svolgendo le ricerche del piccolo di cui non si hanno notizie da sedici giorni. Il magistrato si e' recato sul posto dopo la segnalazione di un ritrovamento. Sul luogo indicato presenti le forze dell'ordine. Poco lontano attendono notizie la famiglia e i volontari accorsi dopo l'appello del papa' gi Gioele, Daniele Mondello.

Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 agosto. Per gli uomini che coordinano le ricerche del bambino i resti ossei e la maglietta portano a lui "al 99 per cento". Le tracce sono state segnalate da uno dei volontari che da giorni affiancano vigili del fuoco, forestali e poliziotti. L'uomo e' un carabiniere in congedo. Il posto, coperto da rovi e arbusti si trova a circa 200 metri dall'autostrada e a una certa distanza dal punto in cui e' stato trovato il corpo di Viviana Parisi, ai piedi di un traliccio della rete elettrica.

Viviana Parisi "soffriva di paranoia e crisi mistiche", il certificato medico trovato nell'auto

"Soffriva di paranoia e ha avuto un crollo mentale dovuto a crisi mistiche”. Questo è scritto su un certificato medico di Viviana Parisi ritrovato nell’auto della donna. Il certificato medico risalente al 17 marzo scorso, rilasciato alla dj dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, fa luce sulle condizioni di salute mentale della donna. E' stato trovato dalla Scientifica nel cruscotto dell’Opel Corsa che la donna ha abbandonato dopo l’incidente in galleria. La condizione psichica, descritta nel documento, adesso sequestrato, sembrerebbe spiegare la volontà della donna di recarsi alla “Piramide della luce” a Motta d’Affermo.

Viviana Parisi, il marito ha lanciato un appello su Fb: "Tutti a Caronia per cercare Gioele"

Mentre proseguono ininterrottamente da 15 giorni le ricerche di Gioele, il padre del piccolo, Daniele Mondello, ha lanciato ieri, 18 agosto, su Facebook, un appello: "Invito tutti quelli che si vogliono unire alle ricerche di mio figlio Gioele a presentarsi mercoledì 19 agosto presso il centro di coordinamento sulla SS113 al distributore di benzina IP di Caronia. Saremo lì intorno alle 7.30. Si raccomanda di indossare

abbigliamento adeguato, pantaloni lunghi e maglie con le maniche lunghe per proteggersi dai rovi. Indossate un cappellino per il sole e possibilmente portate l'acqua da bere da tenere nello zainetto insieme alle magliette di ricambio. Vi ringrazio anticipatamente".