Ginecolo trovato morto a Milano: è suicidio. La conferma dell'autopsia

Stefano Ansaldi si è suicidato. Continuano le indagini dei carabinieri sulla morte del ginecologo campano di 65 anni trovato morto sabato a Milano in via Macchi, in zona Stazione Centrale e l’autopsia conferma che Ansaldi si è tolto la vita con il coltello tenuto in mano con un guanto di lattice per non lasciare impronte. Il ginecologo e' morto in pochi secondi. Le telecamere della zona per ora non hanno fornito immagini di killer in fuga, ma gli inquirenti stanno ancora ricostruendo le tre ore in cui Ansaldi e' stato a Milano.

Un testimone lo avrebbe visto accasciarsi al suolo, senza nessun'altro nei dintorni. Gli inquirenti stanno approfondendo sia la vita del medico che l'aspetto patrimoniale. Una settimana prima della sua morte, secondo quanto segnalato dal Corriere della Sera, la questura di Napoli aveva inserito Ansaldi nel database dei soggetti positivi al Covid. Il medico era arrivato sabato in Stazione Centrale a Milano, poco prima delle 15, con un treno proveniente da Napoli e un biglietto di sola andata. Alla moglie aveva detto che si recava nel capoluogo lombardo per incontrare delle persone per motivi di lavoro.

Ansaldi ha spento il suo cellulare un'ora prima della sua morte, il suo rolex e' stato ritrovato accanto al cadavere. Nel cappotto e' rimasto il portafogli con 20 euro, documenti e carte. Il ginecologo e' morto in pochi secondi. Le telecamere della zona per ora non hanno fornito immagini di killer in fuga, ma gli inquirenti stanno ancora ricostruendo le tre ore in cui Ansaldi e' stato a Milano.

Un testimone lo avrebbe visto accasciarsi al suolo, senza nessun'altro nei dintorni. Infine, non sarebbero tra gli elementi considerati decisivi per le indagini, sia la denuncia che una donna avrebbe presentato nei confronti di Ansaldi e altri tre colleghi per la morte della figlia appena nata, che l'assegno in bianco, da lui stesso firmato a favore di una societa' di Malta, la cui sparizione era stata denunciata dal ginecologo un anno fa.