Ginecoloco: "Rapporto con me per guarire". Le promesse del medico pugliese

Le promesse del ginecologo alle pazienti di "bonificarle dal papilloma virus" con rapporti sessuali non protetti

Un professionista famoso a livello mondiale per studi e pubblicazioni scientifiche. Medico 68enne in pensione ma che ancora esercitava la professione in uno studio privato nel centro di Bari e fratello di altri due professori, di cui uno pediatria (Vito Miniello), gemello omozigote e l'atro chirurgo (Stefano Miniello) candidato anche alle ultime Regionali in Puglia con la Lista Emiliano. Finisce in Procura il caso, sollevato dalla trasmissione Le Iene, del ginecologo Giovanni Miniello, dottore pugliese denunciato da una paziente a seguito di una visita perché “voleva curarmi - ha raccontato Anna Maria, la 33enne barese che ha fatto partire le indagini - con un rapporto sessuale. Poi ho scoperto che non ero malata".

La giovane ha raccontato che il ginecologo (che, riferiscono alcune fonti ad Affaritaliani.it, visitava insolitamente le pazienti senza l'assistenza di un'infermiera che invece deve sempre essere presente nel caso di ginecologi), le ha rivelato durante il consulto di aver “salvato tante donne dal cancro, tutte quelle con cui" ha "avuto contatti", perché così "si sono negativizzate”. I ”contatti” di cui parla Miniello parla, però, sono rapporti sessuali con le pazienti, alle quali avrebbe diagnosticato il papilloma virus, assicurando loro che le avrebbe curate e guarite, anzi “bonificate” e “immunizzate”, grazie a rapporti non protetti con lui, in quanto “vaccinato” all’Hpv.

La storia di Anna Maria che si è rivolta a Giovanni Miniello

"Non riuscivo a rimanere incinta, per questo cercavo un ginecologo che approfondisse il mio caso. E così mi sono recata nel suo studio. Credevo fosse un professionista capace, preparato”, ha raccontato Anna Maria a Repubblica. L'atteggiamento di Miniello, però, non l'ha convinta fin da subito. "Era troppo espansivo, non si comportava come ci si aspetta da un medico. Io gli ho spiegato il motivo della visita. E lui ha cominciato a parlami del Papilloma virus. Mi fu detto che dovevo fare il pap-test”.

Durante il consulto, Miniello le ha raccontato degli anni in cui lavorava in ospedale, dei rapporti con le specializzande. Il motivo? “Otto su dieci erano positive, ma dopo che lui si è vaccinato” si è accorto che “le donne con le quali aveva rapporti si negativizzavano” e per mettere la donna a proprio agio Miniello si è vantato oltretutto di pubblicazioni prime in classifica, di docenze a Cuba e in Guatemala, di soprannomi sulla sua virilità.

"Se trovi un vaccinato, devi pregare di avere rapporti perché ti dà gli anticorpi”

“Sono un open mind, un trasgressivo, un pirata, un corsaro”, ha affermato il ginecologo, aggiungendo: “Dono anticorpi e guarigione. Se trovi un vaccinato, devi pregare di avere rapporti perché ti dà gli anticorpi”. “Durante un'altra visita - ha raccontato Anna Maria - mi ha chiesto di girarmi, di assumere una determinata posizione”. E “durante la parte finale, quando mi stavo rivestendo - ha proseguito la giovane - mi toccò il seno, non lasciandomi neanche il tempo di capire quello che stava succedendo. Mi accarezzò con forza, dicendo che a lui piacevano le ragazze con il seno piccolo", ha aggiunto.

A quel punto la decisione di rivolgersi a un avvocato e consultare altri ginecologi dai quali a appreso di “non aver alcun tumore". La vicenda si è conclusa con la giovane barese che, dopo aver contattato nuovamente Miniello “perché avrebbe dovuto darmi il risultato del pap-test”, ha registrato la telefonata, spedendo tutto alle Iene anche per "tutelare altre donne magari più deboli". Si ipotizzano infatti decine di possibili vittime.

“Mi aveva riferito che questo tipo di analisi non è affidabile. E mi ha spiegato che solo lui e un'altra persona di Roma avrebbero potuto guarirmi, con un rapporto sessuale. E mi ha indicato un appuntamento dove avremmo potuto incontrarci”, ha terminato Anna Maria.