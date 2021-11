Ginecologa scomparsa, licenziato l'ex primario del Santa Chiara di Trento "per elementi di criticità", dopo il caso Pedri

L'ex primario del reparto di ginecologia del Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo, è stato licenziato per "elementi di criticità oggettiva" nella gestione dell'unità operativa. Il provvedimento segue alla scomparsa della ginecologa 32enne Sara Pedri, avvenuta lo scorso 4 marzo. Dimessa 24 ore prima dalla sparizione, dopo il trasferimento dall'ospedale di Trento a quello di Cles. Il fatto avrebbe portato alla luce continue vessazioni dell'ex primario sugli assistenti. Il ministero della Salute aveva quindi inviato a Trento gli ispettori e l'azienda sanitaria per passare al setaccio il clima lavorativo all'interno del reparto interessato.

LEGGI ANCHE

(segue)