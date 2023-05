Giorgia Meloni atterrata a Rimini. Allerta rossa anche per lunedì

Sale a più di 36.600 il numero degli sfollati, la maggior parte nel ravennate



Continua l'emergenza alluvione in Emilia Romagna con le piogge incessanti, vaste aree sott'acqua e le continue frane che stanno mettendo in ginocchio l'Appennino.

Sale a più di 36.600 il numero degli sfollati, la maggior parte nel ravennate.

Un elicottero che stava controllando le linee elettriche per l'Enel è precipitato, 4 i feriti, di cui due in gravi condizioni. La premier Giorgia Meloni anticipa il rientro in Italia dal G7 in corso a Hiroshima: "La mia coscienza mi impone di tornare".

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, è atterrata da poco all'aeroporto di Rimini. La premier, rientrata in anticipo dal G7, farà un sopralluogo nelle zone colpite dall'alluvione.

"Finalmente è uscito il sole. La situazione sta migliorando: abbiamo ancora alcune zone, in particolare nel Ravennate, quelle più basse, che sono allagate. A Cesena si sta veramente ripulendo la città e secondo me, domani sera, sarà ripulita, se non tutta, quasi tutta". Lo ha detto, intervenendo in collegamento proprio da Cesena alla trasmissione' L' Indignato Speciale' su Rtl 102.5, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.