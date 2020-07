Giustizia, il pm chiede 8 anni per Descalzi e Scaroni. Tangenti Eni in Nigeria

Entra nel vivo il processo a carico di Eni, per una presunta maxi tangente pagata in Nigeria. Nel secondo giorno di requisitoria - si legge sul Corriere della Sera - il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale punta ad arrivare alla condanna di Eni (a 1 miliardo e 92 milioni di dollari di confisca), e del suo amministratore delegato Claudio Descalzi (a 8 anni), partendo dalle mail sequestrate nel 2016 a Shell in Olanda; e, laddove manchi ancora un tassello al puzzle, a colmarlo con le accuse a Descalzi del coimputato ex manager Eni Vincenzo Armanna, e ancor più con le successive ritrattazioni lette come effetto del «tentativo di inquinare il processo ad opera di Descalzi nel 2016 e di Eni nel suo complesso nel 2017».

Otto anni sono chiesti anche per il predecessore di Descalzi, Paolo Scaroni, presidente del Milan. Eni in Nigeria nel 2011? Per la Procura - prosegue il Corriere - sta nello «specchio olandese» delle mail di Shell, e poi anche nel «tentativo di eliminare le prove a carico, che è indice di reità», sul miliardo e 92 milioni di dollari pagati nel 2011 da Eni e Shell al governo della Nigeria per acquistare la concessione petrolifera «Opl-245», detenuta in realtà (dietro lo schermo della società Malabu) dall’ex ministro del Petrolio Dan Etete che anni prima se l’era autoattribuita. La difesa di Eni: "Sono soltanto suggestioni".