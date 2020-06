Glasgow, accoltellate diverse persone: il sospetto ucciso dalla polizia. VIDEO

Diverse persone sono rimaste ferite in seguito a un accoltellamento in centro a Glasgow, in Scozia. Lo riportano i media britannici. Sul posto, a West George Street, sono intervenuti venti mezzi della polizia. Gli agenti parlano di "un grave fatto" e alcuni giornalisti precisano che si e' trattato di un accoltellamento. Il Queen Elizabeth University Hospital e' "pronto per un grave fatto", riferisce Glasgow Live. C'e' anche un agente di polizia tra gli accoltellati in centro a Glasgow. Lo riferisce la Federazione scozzese di polizia. La Bbc riporta che un sospettato e' stato ucciso dagli agenti. Sono almeno tre le persone coinvolte.

The reports from Glasgow City Centre are truly dreadful. My thoughts are with everyone involved. I am being updated as the situation becomes clearer. Please help the emergency services do their jobs by staying away from the area - and please don’t share unconfirmed information.