Grillo Jr., dopo la vodka sesso a 4: "Coercizione? No, l'ha voluto la ragazza"

Torna a far discutere il caso di Ciro Grillo, figlio del garante M5s Beppe Grillo, sul presunto stupro compiuto da lui e da altri tre amici due estati fa in Costa Smeralda. A Quarto Grado un video ricostruisce le dichiarazioni rilasciate dai ragazzi alle forze dell’ordine, nelle quali sembrerebbero emergere nuove contraddizioni: innanzitutto non combacia la descrizione della situazione in cui si trovavano i giovani nel momento in cui la 19enne italo-norvegese ha chiesto loro di passargli la bottiglia di vodka, nè su chi l'ha passata, rivela Dagospia. Ma non solo. Anche sul consumo di marijuana emergono nuovi dubbi: inizialmente avevano detto che nessuno l'aveva consumata, e invece poi due dei ragazzi l'avevano fumata, tra cui Grillo, continua Dagospia. Inoltre, nel video l’unico a non comparire è Edoardo, uno degli amici di Ciro. Resta quindi da capire- sottolinea Dagospia- se tutti hanno effettivamente consumato un rapporto con lei nel momento in cui sembra che quest'ultimo non fosse consenziente, stando a quello che dice la ragazza. Infine, secondo la testimonianza di Edoardo riportata a Quarto Grado quella sera “non c’è stato alcun tipo di coercizione”. Sarebbe stata la stessa giovane a “chiedere di fare un rapporto a quattro”, visto che “non aveva mai provato”. Il tutto dopo aver bevuto “un quarto di bottiglia di vodka”.