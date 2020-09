Ha violato le sanzioni Usa alla Russia.Nel mirino la società di Caparini, Lega

È del leghista Caparini junior la società che ha violato le sanzioni degli Stati Uniti alla Russia. Come scrive il quotidiano la Stampa, Bruno Caparini, 81 anni, imprenditore nell’energia, è stato tra i fondatori della Lega di Bossi. Fa capo a Davide Caparini e alla sorella Maria Elena la società di Dubai sotto indagine in Usa per aver cercato di violare le sanzioni Usa contro la Russia.

L’inchiesta dell’Fbi era emersa lo scorso anno: la Gva International di Dubai aveva cercato di vendere a Gazpromneft (controllata del colosso russo del petrolio Gazprom) una turbina utilizzata negli impianti di estrazione dell'Artico e prodotta da una società americana, valore dell'operazione 17,3 milioni di dollari.