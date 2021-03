I big hi-tech aprono uffici a New York anche in pandemia. Padroni del mondo

Google, Apple, Amazon... I big hi-tech continuano ad aprire uffici

I big hi-tech della Silicon Valley sono in pole tra le aziende per numero di uffici nel centro di New York. Solo nei giorni scorsi Google ha confermato un investimento da 250 milioni di dollari in programma per quest’anno per il suo nuovo campus a Manhattan, un ambiente di 1,7 milioni di piedi quadrati sulla Hudson Square, con il quale l'azienda raggiungerebbe un numero di dipendenti in città pari a 14.000 nei prossimi anni, dagli 11.000 di adesso. A livello nazionale negli Usa il gigante dell'Internet investirà inoltre circa 7 miliardi di dollari in uffici e data center sul territorio.

Al caso di Google si aggiungono Apple, come si legge su Wall Street Italia, che ha acquistato da poco una seconda sede a New York, dopo quella nota di Manhattan, e Amazon, che ha rilevato per un miliardo la sede del vecchio retailer Lord & Taylor sulla 5° Avenue dove è prevista la collocazione di 2 mila dipendenti. Mentre Facebook già l'anno scorso aveva acquistato diversi uffici per potenziare la sua forza lavoro nella Grande mela, tra i quali l’ex ufficio postale nei pressi della ferrovia di Penn Station, palazzo storico nel cuore della city.