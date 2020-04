I medici del pronto soccorso di Brooklyn mandano un messaggio su Facebook per sensibilizzare i cittadini sull'emergenza coronavirus: "Immaginate che i vostri polmoni vengano riempiti di liquido, è come affogare. Arrivati a quel punto, serve un ventilatore per sopravvivere, e noi stiamo finendo questi macchinari. Giovani, prendete questa situazione seriamente. Auto-isolatevi finché non sarà tutto risolto”.