Il 64,9%: il vaccino sia obbligatorio. Per il 58,2 ci sarà un altro lockdown

La maggioranza degli italiani - il 64,9% - vuole che il vaccino anti-Covid-19, quando sarà pronto, venga reso obbligatorio per tutti. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre. Contro l'obbligatorietà del vaccino anti-coronavirus si è espresso il 35,1% del campione intervistato.

Un nuovo lockdown in Italia a causa del Covid-19 ci sarà sicuramente secondo il 58,2% degli italiani. Chi ritiene che non ci sarà una nuova ondata di contagi che porterà alla seconda chiusura totale del Paese dopo l'estate è il 41,8% del campione.