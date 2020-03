il vaticano aprirà gli archivi dell'era dell'olocausto di papa pio xii

Il Vaticano aprirà i suoi archivi sul papato di guerra di Pio XII, tenuto segreto per decenni tra le accuse di aver chiuso un occhio sull'Olocausto

I critici affermano che Pio XII, a volte etichettato "Papa di Hitler", sapeva che la Germania nazista stava uccidendo gli ebrei ma non aveva agito. Regnò dal 1939 al 1958. Ma il Vaticano dice che Pio XII ha lavorato dietro le quinte per salvare gli ebrei. Dozzine di studiosi si stanno preparando a esaminare i numerosi documenti. Papa Francesco ha preso la decisione un anno fa di aprire gli archivi su una delle figure più controverse della Chiesa cattolica romana. "La Chiesa non ha paura della storia", ha detto il Papa ai ricercatori vaticani. Papa Francesco ha affermato che il papato di Pio XII è stato caratterizzato da "momenti di gravi difficoltà, tormentate decisioni di prudenza umana e cristiana, che per alcuni potrebbero apparire come reticenza", scrive BbcNews.

Il vescovo Sergio Pagano, prefetto dell'Archivio Apostolico Vaticano, ha affermato che i documenti della Seconda Guerra Mondiale sono stati suddivisi in milioni di pagine, suddivise in 121 sezioni in base all'argomento. Tutto lo spazio nell'area di consulenza è stato prenotato per il resto dell'anno, ha affermato Mons. Pagano, citato dall'agenzia di stampa Reuters. Gli studiosi includono alcuni dall'Olocausto Memorial Museum di Washington DC e il pluripremiato storico tedesco Hubert Wolf, uno specialista del pontificato di Pio XII.