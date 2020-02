Il Virus Corona si confessa

Caro direttore,

sono il Corona Virus, nasco da un incontro occasionale tra lo scrittore friulano e l'agente fotografico. So che mi state cercando disperatamente in ogni angolo del mondo ed in particolare in Cina e a Codogno.

Non capisco tutto questo interesse per un figlio illegittimo di due vip. Se non mi fossi chiamato Corona, ma semplicemente Scendiletto o Carotina non sarei così ricercato.

Mi si attribuiscono febbriciattole e perfino qualche decesso. Vi assicuro che io non c'entro niente. E i miei due genitori ve lo possono garantire. Non possiedo armi e non sono ne di destra ne di sinistra, non frequento ambienti religiosi, ma sono un semplice virus, uno dei tanti che girano. L'unica colpa che ho è di chiamarmi Corona.

Virus Corona