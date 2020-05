Illimity Bank entra nel mercato crediti ad alto rischio

Illimity Bank si posiziona nel mercato dei crediti distressed dell'energy

ILLIMITY Bank e Vei Green II hanno costituito in joint venture un veicolo di cartolarizzazione dedicato ai crediti distressed con sottostante asset per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il veicolo investirà fino a 100 milioni di euro, operando sia sul mercato primario che su quello secondario.

Per l'iniziativa ILLIMITY ha scelto un partner come Vg, operatore specializzato nel settore delle rinnovabili che dal 2011 ha realizzato acquisizioni per 220 milioni di euro e gestito oltre 260 Mwp di impianti operativi.

La partnership ha avviato la propria operatività, acquisendo un portafoglio di crediti aventi come sottostante impianti fotovoltaici per un valore nominale lordo di 14 milioni di euro, con scadenza tra il 2027 e il 2031, garantiti dalla tariffa incentivante riconosciuta dal Gestore dei Servizi Elettrici. Obiettivo dell'operazione intervenire per sostenere gli investimenti necessari al recupero della piena produttività degli impianti. ILLIMITY si posiziona quindi nel mercato dei crediti distressed dell'energy, settore che si stima possa contare su uno stock di circa 5 miliardi di euro di valore nominale lordo.