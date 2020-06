Immuni e' la app su scaricata sia su Apple store che su Google Play. Secondo quanto risulta ad AGI, l'app ha scalato le classifiche delle applicazioni con piu' download poco prima delle 24 ore dal lancio. L'app di contact tracing supera in questo momento diverse app molto popolari, come quella di Windtre (seconda in entrambe le classifiche) WhatsApp, Instagram e TikTok.