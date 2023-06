Impagnatiello filmato con guanti e teli. Il legale: "Suicidio come pentimento"

Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello filmato con guanti e teli dietro casa

Spuntano nuovi dettagli sul caso Giulia Tramontano. Alessandro Impagnatiello, il barman di 30 anni che ha ammazzato la compagna Giulia Tramontano di 29, incinta di 7 mesi, ha nascosto il cadavere della donna da solo oppure è stato aiutato da qualcuno? E’ questo, ora, l’interrogativo principale a cui tentano di dare una risposta gli investigatori.

Telecamere di sicurezza Senago riprendono Impagnatiello



L'uomo, davanti al suo legale, ha negato la premeditazione. Ora però, scrive la Stampa, emergono alcune immagini registrate da telecamere di sorveglianza che ritraggono Alessandro Impagnatiello dietro casa, con guanti e teli, che si sposta. Forse, anzi probabilmente, si sta organizzando per spostare Giulia Tramontano.

Omicidio Giulia Tramontano, avvocato Impagnatiello: "Per lui suicidio unica forma di pentimento"

“Togliersi eventualmente la vita è l’unica forma di pentimento che lui ritiene corretta in questo momento, l’unica che abbia un senso. L’ha ripetuto l’altra notte più volte e lo ha ribadito” oggi durante l’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di San Vittore Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano. A raccontarlo all’uscita dalla casa circondariale è stato il suo legale Sebastiano Sartori, che ai cronisti che gli chiedevano se chiederà di trasferire il 30enne in una struttura sanitaria, ha risposto: “No, no, può rimanere in carcere”. E alla domanda se chiederà una consulenza psichiatrica: “Vedremo, vedremo, io come difensore devo approfondire alcuni aspetti”. L’avvocato non teme che Impagnatiello possa compiere gesti estremi all’interno del carcere: “Sono sereno, sono bravi e hanno trovato credo una giusta soluzione”, ha detto.

Omicidio Giulia Tramontano, avvocato Impagnatiello: ‘ha fatto tutto da solo, nega premeditazione’

Durante l’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di San Vittore, Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, ha confermato al gip Angela Minerva di aver ucciso la compagna e averne occultato il cadavere senza l’aiuto di complici. Ha fatto “assolutamente” tutto da solo, “al 100%”, ha detto il suo legale di fiducia, Sebastiano Sartori, lasciando la casa circondariale. Impagnatiello, però “nega la premeditazione”, ha aggiunto l’avvocato, escludendo anche - a domanda dei cronisti - che il 30enne lo scorso sabato sera fosse sotto effetto di stupefacenti.

Omicidio Giulia Tramontano, avvocato Impagnatiello: ‘Ha aggiunto particolari su ultime fasi delitto’

Durante l’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di San Vittore, durato mezz’ora, Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, ha “confermato tutto quello che ha dichiarato l’altra notte, aggiungendo alcuni particolari che riguardano l’ultima fase del fatto”. Lo ha riferito il suo legale di fiducia, Sebastiano Sartori, lasciando la casa circondariale. La Gip Angela Minerva deciderà nella giornata di oggi se convalidare il fermo.