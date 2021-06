In Canada il caldo record sfiora i 50 gradi: decine di morti a Vancouver

Cambiamento climatico, innalzamento delle temperature, disastri estremi, sciogliomento dei ghiacci e non solo: campanelli d'allarme di una crisi globale sempre più evidente, e già terribilmente in atto. Le ultime arrivano dal Canada, dove un caldo anomalo, mai registrato nella storia, ha colpito la città di Lyttom, Columbia britannica: il termometro ha superato alle 16,20 di ieri pomeriggio i 49,5 gradi, secondo quanto riferito dal servizio meteorologico.

Mentre l'associazione Environment and Climate Change Canada ha commentato su Twitter che "sono stati battuti i record di temperatura giornalieri e di tutti i tempi per il terzo giorno consecutivo: la temperatura record corrisponde a 121 gradi Fahreneit. La polizia federale canadese ha poi annunciato che almeno 34 persone sono morte fra ieri e oggi nella regione di Vancouver, in Canada, a causa del caldo eccezionale che in questi giorni sto colpendo tutto l'ovest del continente nordamericano.

"Ieri, i nostri agenti hanno risposto a 15 chiamate per morti improvvise. Oggi, abbiamo avuto altre 19 chiamate", ha scritto su Twitter la Gendarmeria reale del Canada a Burnaby, nella periferia di Vancouver. "Anche se l'inchiesta è incordo, pensiamo che il calore abbia determinato la maggioranza dei decessi", si legge in un comunicato della polizia. La maggior parte delle vittime, riferiscono i media, sono persone anziane. La morsa di calore sta interessando anche l'ovest degli Stati Uniti.