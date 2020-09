In coma a 14 mesi, ha tracce marijuana nelle urine

Una bambina di 14 mesi e' stata portata in coma al Policlinico San Matteo di Pavia dove i medici le hanno trovato tracce di marijuana nelle urine. Lo riporta La provincia Pavese. La piccola si e' ripresa nel giro di alcuni giorni ed e' stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei Minorenni di Milano.

Da qualche giorno la bambina non stava bene, poi i genitori, che vivono in Lomellina, l'hanno vista cadere in un sonno sempre piu' profondo e l'hanno portata in pediatria al San Matteo, dove e' arrivata in coma. Alla scoperta delle tracce di marijuana, i medici hanno avvisato la polizia. Ed e' stata aperta un'inchiesta per accertare le responsabilita'. L'ipotesi piu' accreditata al momento e' che abbia raccolto una piccola quantita' di cannabis lasciata dai genitori sul tavolo o caduta per terra.