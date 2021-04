Inchiesta Grillo jr, la seconda ragazza.Abusi di gruppo mentre dormiva ubriaca

L'inchiesta ai danni del figlio di Grillo e di suoi tre amici, accusati di abusi sessuali ai danni di una ragazza è ormai ad una svolta. Tra i video e le foto raccolte per le indagini ce ne sono alcune che coinvolgerebbero una seconda donna, se le immagini confermeranno la tesi accusatoria, per Ciro e i suoi amici, sarebbe inevitabile il rinvio a giudizio. Non più una, ma due vittime. Immagini esplicite, se non crude - si legge sul Corriere della Sera - quanto le parole della studentessa italosvedese che ha denunciato di essere stata ubriacata e violentata dal gruppo dei ragazzi genovesi, in vacanza sulla Costa Smeralda nel luglio del 2019. Loro insistono: «Era consenziente». Negli interrogatori dei giorni scorsi, allegati con protocollo riservato, la versione degli indagati: una festicciola spinta, la vodka a fiumi, sesso ma mai violenze.

Difficile che i magistrati gli credano. Ancora da chiarire la violenza sulla seconda ragazza. Sesso di gruppo anche con lei? In un’immagine - prosegue il Corriere - la si vede profondamente addormentata sul divano, mentre uno dei quattro ragazzi la umilia. Nella fase iniziale delle indagini R.M. ha affermato di essere piombata in sonno profondo, troppo l’alcol bevuto, e di avere pochi e confusi ricordi di quella notte. Ma è stata poi risentita, le sono state mostrate le immagini e avrebbe detto qualcosa di più. Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, risulterebbe essere stata intercettata anche dopo aver testimoniato. Dormiva nell’appartamento accanto. Evidentemente il suo «Non ho sentito nulla» non ha convinto i magistrati.