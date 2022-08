India, italiano rischia 8 anni per aver attraversato un ponte senza il visto

Senza visto in India, Federico Negri in carcere per una dimenticanza

Un 29enne italiano è finito in guai seri e adesso rischia fino a 8 anni di carcere in India. La sua colpa è stata quella di aver attraversato un ponte che collega Nepal e India senza avere il visto del Paese di approdo. "Mamma sto andando in India per imbarcarmi e tornare a casa. Sto bene. Sono felice". Questa è stata - si legge sul Corriere della Sera - l'ultima chiamata di Federico Negri alla sua famiglia che vive nella provincia di Alessandria, datata 5 luglio. Poi di lui i genitori non hanno più saputo niente. "Fino a quando un carabiniere è venuto a bussare alla mia porta — racconta mamma Silvana —. Mi ha detto: “Suo figlio sta bene. Ma è stato arrestato”. Una tassa di 40 euro non pagata lo ha trasformato in un clandestino non autorizzato a rimanere sul territorio.

"Ora - prosegue la mamma Silvana al Corriere - speriamo che il Governo ci aiuti. Nostro figlio non è un terrorista. Non ha mai fatto niente di illegale. Facciamo appello anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Qualcuno ci dovrà aiutare". Già nel 2017 era stato fuori per due anni andando in Kazakistan, in Thailandia, in Birmania. E ancora Cambogia, Vietnam, Myanmar. "A ogni meta raggiunta lavora per mantenersi e poter aiutare le popolazioni del luogo — racconta mamma Silvana —. Ha fatto il cuoco, l’imbianchino. Ha sempre l’idea di dover donare. Vuole vivere così, è uno spirito libero".