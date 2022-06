Insetti killer, 2 morti in Lombardia. Mistero, paura: che cosa accade?

Due morti in 48 ore in Lombardia, a causa di punture di insetti



Insetti killer, dilaga la paura in Italia.



Due morti in 48 ore in Lombardia, a causa di punture di insetti.

L'Ansa ha riportato che una 63enne e un 62enne sono morti per insetti killer a Vigevano (provincia di Pavia) e a Milano.

La signora è deceduta Domenica 19 Giugno, nel primo pomeriggio, per uno shock anafilattico provocato da una vespa. Era una pensionata ed era a conoscenza di essere allergica al veleno dell'insetto. Dopo essere stata infettata, si è iniettata il farmaco salvavita, ma purtroppo è entrata in coma e i soccorsi sono stati del tutto inutili.

Stesso destino per il signore di 62 anni che, verso la sera di Lunedì 20 Giugno, si trovava negli orti del Parco delle Cave, una nota area verde di Milano. Improvvisamente, si legge su www.ilmeteo.it, mentre raccoglieva degli ortaggi, si è accasciato: nonostante gli amici abbiano subito chiamato i soccorsi e l'ambulanza sia arrivata celermente, pure per lui la morte è sopraggiunta per shock anafilattico. In questo caso non si sa il tipo di insetto, se un vespide o un'ape.