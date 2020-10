"Ironia Lucarelli su un medico morto. Una polemica che degrada l’autrice..."

Pubblichiamo la lettera - articolo del Segretario generale della Cisl Medici Lazio, Luciano Cifaldi, deluso per il tweet di Selvaggia Lucarelli che ha ironizzato sulla dipartita di un collega medico iscritto al sindacato, la cui moglie era già mancata lo scorso anno per un carcinoma, che lascia solo un figlio cardiopatico.



Gentile Direttore,



che bisogno aveva la tuttologa pubblicista-giudice di ballo-editorialista-opinionista e chi ne ha magari più ne metta di ironizzare sulla morte del Collega Peppe Ascione, l’anestesista di Napoli morto durante la riabilitazione post Covid?

L’unica colpa del dottor Ascione, se colpa vogliamo chiamarla, era quella di avere avuto intorno alla sua malattia l’apprezzamento con un tweet di Matteo Salvini per essere all’epoca “guarito” con l’uso del plasma arrivato dalla Lombardia

Purtroppo così non è stato e mentre la famiglia di Peppe, suo figlio rimasto solo, i colleghi che lo hanno conosciuto ed apprezzato e gli hanno voluto bene, i colleghi ed amici del suo sindacato, la Cisl Medici, continuano a piangere per la sua morte, ecco che l’ennesima superficiale, ingiustificabile manifestazione di odio verso Salvini prende la forma del disprezzo verso una vita che è venuta a mancare

La morte di Peppe viene utilizzata per una polemica che degrada esclusivamente l’autrice di questo comportamento inqualificabile.

Sarebbe bello leggere pubbliche scuse, ma per quanto ne sappiamo sulla bacchettatrice e fustigatrice delle cose altrui, queste scuse non arriveranno e dovremo magari sorbirci un editorialuccio al vetriolo tanto per tenere la posizione. Vabbè, abbiamo di meglio da fare.



Luciano Cifaldi, segretario generale della Cisl Medici Lazio