Ita, pilota si addormenta alla guida: licenziato. Il giudice: "Illegittimo"

Ita, pilota addormentato in volo. La sentenza del giudice del lavoro riscrive al storia

Il 30 aprile scorso una notizia aveva fatto particolarmente scalpore, un comandante di volo di Ita si era addormentato durante un Roma-New York e l'aereo non aveva risposto ai comandi per 24 minuti, tra le 3.30 e le 3.54 di notte. La decisione della compagnia aerea dopo l'accaduto è stata netta: licenziamento del pilota per i rischi corsi dai passeggeri. Ma il giudice del lavoro si è espresso sulla questione e ha deciso di annullare al decisione presa dall'azienda, considerando - si legge su Repubblica - illegittimo il licenziamento del pilota che si era addormentato alla guida. Ieri un deputato della Commissione Trasporti ha mostrato due documenti nella sede del suo partito. Tra le mani la sentenza del giudice del lavoro che annulla il licenziamento (il 21 luglio 2023); e soprattutto le motivazioni della sentenza favorevole al pilota.

Nella lettera di licenziamento, Ita sostiene che l’addormentamento avrebbe determinato - insieme ad altri comportamenti - "un gravissimo rischio per la sicurezza del volo e dei passeggeri". Questa è l’accusa della compagnia. Il problema - prosegue Repubblica - è che Ita ha mosso queste contestazioni e formalizzato il licenziamento con modalità illegittime. In particolare, la compagnia ha violato l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori. Un’azienda - si deduce dalla sentenza - può licenziare un dipendente (per quella che considera un "giusta causa") purché rispetti un preciso binario procedurale.

Proprio l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori obbliga l’azienda "alla preventiva contestazione dell’addebito", con una lettera scritta al dipendente sotto accusa. La forma scritta è obbligatoria perché "rende certa e immutabile" la contestazione. Soltanto se ha inviato la contestazione scritta, e una volta trascorsi 5 giorni, l’azienda può prendere la madre di tutte le decisioni, come è il licenziamento. Cosa che non è avvenuta, quindi il pilota va reintegrato e gli vanno anche riconosciuti gli stipendi arretrati.