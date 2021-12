Jenny uccisa a Misterbianco, il presunto killer 30enne trovato morto

Uccisa a Misterbianco, presunto omicida della 27enne trovato morto: l'uomo sospettato come autore del femminicidio si sarebbe suicidato

L'uomo sospettato del femminicidio di Giovanna "Jenny" Cantarero, la giovane di 27 anni assassinata a Lineri (Misterbianco) venerdì sera, è stato trovato senza vita in un casolare abbandonato del villaggio turistico Campo di Mare. Secondo gli inquirenti si sarebbe suicidato. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Catania. Jenny è stata freddata con diversi colpi di pistola, uno dei quali alla testa. "Usciva dal lavoro, un panificio, dove si guadagnava da vivere onestamente”, ha scritto il sindaco di Catania Pogliese su Facebook.

Il presunto assassino si chiamava Sebastiano Spampinato. L'uomo era sposato e aveva 30 anni. Aveva piccoli precedenti per truffa, era padre di due figli di 11 e 7 anni e aveva una lontana parentela con Santo Mazzei (‘u carcagnusu): aveva un colpo in testa e accanto una pistola 9x21. Lo hanno ritrovato stamattina esanime in un’abitazione disabitata del villaggio marinaro Campo di Mare alla Plaia.

Per tre giorni i carabinieri alle indagini sull’omicidio di Jenny lo hanno braccato in mezza Catania: i suoi movimenti in scooter sono stati visionati nel sistema centralizzato di telecamere di controllo nella giornata di ieri. In serata l’irruzione dei carabinieri nel villaggio, ma solo stamattina è stato un uomo di passaggio che stava andando a raccogliere telline a notare dinanzi l’uscio della casa il corpo esanime del giovane. La pistola ritrovata potrebbe essere la stessa utilizzata per assassinare Jenny: sarà una perizia balistica a stabilirlo. Al momento i carabinieri del comando provinciale ipotizzano il suicidio, ma non escludono altre piste per la morte violenta di Spampinato. Secondo una prima ricostruzione il giovane che lavorava in un chiosco a Gravina di Catania dopo avere ucciso Jenny si è rifugiato in quella casa disabitata del villaggio Campo di Mare nel quale vive una sua zia.

Nell’abitazione i resti di una breve sosta in quella casa, dentro alcuni abiti con i quali Sebastiano si è cambiato nei tre giorni di permanenza, alcuni resti di cibo e un giaciglio di fortuna nel quale forse ha trascorso la notte. Sebastiano Spampinato era figlio di Lorenzo Spampinato, anche lui deceduto per morte violenta, assassinato a Torino quando Sebastiano era ancora in giovane età.