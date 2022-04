Kinder, sospetta salmonella. Il Belgio chiude la fabbrica della Ferrero

"Una decisione del genere non viene mai presa alla leggera, ma le circostanze attuali la rendono necessaria"

Le autorità belghe hanno ordinato la chiusura di una fabbrica di cioccolato Kinder sospettata di essere alla base di un'ondata di casi di salmonella in diversi Paesi europei e negli Stati Uniti. La fabbrica, di proprietà del colosso dolciario italiano Ferrero, e' stata chiusa "a seguito dei risultati delle ultime ore secondo cui le informazioni fornite da Ferrero sono incomplete", ha affermato in una nota l'Afsca, l’autorità belga per la sicurezza alimentare. Ha inoltre ordinato il ritiro dell'intera produzione della fabbrica del famoso marchio Kinder, un duro colpo per Ferrero nel pieno delle festivita' pasquali. "Una decisione del genere non viene mai presa alla leggera, ma le circostanze attuali la rendono necessaria. La sicurezza alimentare dei nostri cittadini non puo' mai essere trascurata", ha affermato in una nota il ministro dell'Agricoltura del Belgio, David Clarinval.



Ferrero: in Italia nessun collegamento casi salmonella-Kinder - In Italia "non vi e' nessun collegamento tra il consumo di prodotti Kinder e casi di salmonella accertati". Lo precisa la Ferrero in seguito alla sospensione della produzione nello stabilimento di Arlon, in Belgio, per alcuni casi di salmonella potenzialmente collegati al consumo dei prodotti dell'azienda.

