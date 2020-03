L'imperativo dell'Oms: "Fare i test, il virus non si combatte a occhi chiusi"

Il modo più efficace per prevenire le infezioni e salvare vite umane è rompere le catene della trasmissione. Per farlo, è necessario testare e isolare. Non si può combattere un fuoco con gli occhi bendati. E non possiamo fermare questa pandemia se non sappiamo chi è infetto". Lo ha detto in conferenza stampa a Ginevra il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus

Oms: "Questa crisi sanitaria segna la nostra epoca"

'I prossimi giorni, settimane e mesi saranno un test per l'umanita'' "Questa e' la crisi sanitaria che segna la nostra epoca". Lo ha detto il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus nel corso del briefing sull'emergenza coronavirus. "I prossimi giorni, settimane e mesi saranno un test per la nostra risolutezza e la nostra fiducia nella scienza - ha aggiunto - e un test per la solidarieta'. Crisi come questa tirano fuori il meglio e il peggio dell'umanita'".