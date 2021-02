“La Familia grande” scuote la Francia: politologo Duhamel abusò del figliastro

“La Familia Grande“ scuote la Francia. Il libro scritto dalla giurista Camille Kouchner racconta lo scandalo che ha riguardato suo fratello gemello che, all’età di 14 anni, subì abusi sessuali dal suo patrigno, Olivier Duhamel, noto politologo francese e docente alla prestigiosa università Science Po. Un ruolo da cui Duhamel si è dimesso a seguito di quanto rivelato nel libro della Kouchner. “Non ho nulla da dire su ciò che, in ogni caso, verrà deformato”, è stata l’unica dichiarazione del politologo.

I fatti raccontati nel libro risalgono alla fine degli anni ’80, 40 anni fa. Solo ora l’autrice ha detto di aver trovato il coraggio di raccontare le violenze confidatele dal fratello. Più in generale il libro presenta il ritratto desolante di una grande famiglia dell’alta borghesia progressista che sembrerebbe aver nascosto dietro un muro di omertà la violenza su di un minore.

Avvocato e specialista di diritto del lavoro, Camille Kouchner ha voluto far emergere la storia, anche se i fatti sono ormai prescritti: “Perché avrebbe il diritto di vivere al di fuori di questa realtà, quando mi perseguita?”, dice l’autrice all’Obs.

A 70 anni, Duhamel, ormai ex-presidente della National Political Science Foundation (FNSP), è autore di un’opera studiata da migliaia di studenti di giurisprudenza, La Constitution de la Cinquième République, e presiede Le Siècle, “club prestigioso e molto maschile dove si incontrano le élite francesi”, riporta il quotidiano Le Monde. Duhamel, ex Partito socialista ed eurodeputato dal 1997 al 2004, “non ha mai lasciato la scena del potere”, scrive Le Monde. “Il 23 aprile 2017, in quanto amico di François Hollande, è stato uno dei pochi felici invitati alla brasserie parigina La Rotonde per celebrare la vittoria di Emmanuel Macron al primo turno delle elezioni presidenziali”.