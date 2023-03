Fusione fredda, dopo 34 anni qualcosa si muove. Rubbia fa finta di non vedere

La Fusione fredda compie 34 anni. Qual è il punto? Parola di Rubbia: boh?

"Se avessimo un po' di prosciutto, potremmo farci un sandwich, ammesso di riuscire a trovare un po' di pane". Il riferimento, eccellente esempio di raffinato umorismo, era all'annunciata realizzazione del Sole in bottiglia: la celebre fusione fredda. Questa ironica stroncatura, dovuta al brillante fisico David Lindley, fu scritta su Nature il 29 marzo 1990, esattamente un anno dopo il clamoroso annuncio dei chimici Martin Fleishmann e Stanley Pons della piccola università dello Utah dato, in una conferenza stampa il 29 marzo 1989.

Lindley era stato precipitoso e superficiale con una stroncatura simile? Assolutamente no. In un anno in tutto il mondo i fisici e i chimici con un'attrezzatura ritenuta in grado di ripetere una variante o la stessa esperienza di Fleishmann e Pons, non avevano fatto altro che replicarla, sempre senza ottenere miracoli. Decine, centinaia, addirittura migliaia di laboratori in tutto il mondo, dai migliori, agli scantinati da piccolo chimico, tentarono di accendere il loro Sole. Niente, nessuno era riuscito ad accendere nemmeno un fiammifero.

L'Italia ebbe il suo primo momento di gloria con Scaramuzzi, che fu immediatamente chiamato alla Camera da Nilde Iotti. Costanzo chiamò Roberto Monti che lo lasciò interdetto, quando sparò che lui la fusione fredda e la trasmutazione di tutti o quasi, gli elementi, era un bel pezzo che le faceva. Anche Perugia, dove svolgevo tutt'altra attività grazie alla cattedra di Fisica Applicata e Sperimentale, finì sui giornali con tanto di foto di gruppo dei realizzatori della fusione fredda.

Liti e polemiche per la foto, per una scienziata che non figurava nel gruppo. La foto, col gruppo al completo, fu ripubblicata il giorno dopo, purtroppo, poco dopo che s'era scoperto il motivo della rottura della provetta. Non si trattava del Sole, ma di un clamoroso granchio in bottiglia, che li aveva abbagliati. I due articoli celebrativi sugli aspiranti al Nobel, parlavano di Sole ed erano in effetti, due "sòle" e quest'assonanza era l'unico punto in comune con la grande conferma cercata.