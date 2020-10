Lastra di marmo colpisce la Bongiorno. Esce dal Tribunale in sedia a rotelle

Bongiorno, caviglia gonfia dopo incidente lastra di marmo, in sedia a rotelle in conferenza stampa



Avvocato Salvini alla conferenza in sedia a rotelle per caduta di una lastra di marmo in Tribunale

Avvocato Salvini alla conferenza in sedia a rotelle per caduta di una lastra di marmo in TribunaleL'avvocata rappresenta Matteo Salvini nell'ambito del procedimento che vede l'ex ministro dell'Interno accusato di sequestro di persona aggravato. L'episodio; una “Lastra di marmo caduta da un muro che ha colpito la caviglia” durante l'udienza preliminare, proprio mentre il giudice si era ritirato in camera di consiglio.