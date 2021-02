Lecce, c'è un nuovo killer ed è in fuga.Decine di coltellate alla ex in strada

Dopo la tragica vicenda del killer che la scorsa estate ha massacrato la coppia di fidanzati, Lecce si tinge ancora una volta di sangue. Altro brutale omicidio a colpi di coltello e assassino in fuga. Da Napoli al Salento per farle pagare col sangue il fatto di essersi rifatta una vita dopo la fine della loro relazione. Un viaggio fino all’hinterland leccese - si legge sul Corriere della Sera - col solo obiettivo di uccidere la sua ex a coltellate, mentre rincasava col nuovo compagno con cui stava ricostruendosi un futuro. Un nuovo femminicidio scuote la Puglia. Stavolta teatro della violenza è la minuscola Specchia-Gallone, frazione di Minervino di Lecce, dove la mano armata di un giovane campano, ora ricercato da carabinieri e polizia, ha spezzato la vita della ventinovenne Sonia Di Maggio, di Rimini, sua ex compagna, raggiunta per strada da numerosi fendenti che non le hanno lasciato scampo.

A quanto pare - prosegue il Corriere - Sonia avrebbe anche cercato di proteggere col suo corpo il nuovo compagno preso di mira dall’ex fidanzato. E proprio nel tentativo di fare da scudo la ventinovenne sarebbe stata raggiunta da numerose coltellate alla gola, al petto e all’addome. Fendenti micidiali che l’hanno lasciata a terra senza vita. È invece rimasto illeso il nuovo fidanzato. L’omicida, con cui la vittima era stata legata sentimentalmente fino a qualche mese fa, si è poi dileguato a piedi per le strade della frazione di Minervino, facendo perdere le sue tracce. Gli investigatori del commissariato di Otranto, però, conoscono la sua identità e insieme con i carabinieri hanno avviato una massiccia «caccia all’uomo» in tutto l’hinterland leccese.