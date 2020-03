Lettera aperta con proposta per screening coronavirus

Lettera aperta

agli Egregi Signori

Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro

Ministro della Salute, Roberto Speranza

Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli

Stimatissimi Signori, come ogni cittadino italiano è mio desiderio fare tutto il possibile per risolvere positivamente e rapidamente l'emergenza sanitaria che ci troviamo ad affrontare.

Per questo motivo sono a condividere ed a proporre l'idea di uno screening di massa su base volontaria che ci permetterebbe di trovare, e quindi isolare, centinaia di migliaia di potenziali persone positive al SARS-CoV-2 sull'intero territorio nazionale.

Lo screening partirebbe da un questionario, sviluppato ed implementato dall'Istituto Superiore di Sanità. Chiunque, domiciliato o residente sul territorio nazionale potrebbe accedere al questionario predisposto on-line dal suddetto Istituto.

Il questionario si articolerebbe su un certo numero di domande, volte a comprendere lo stato di salute e di rischio del soggetto (sintomatologia, contatti a rischio ecc.); un algoritmo automatico provvederebbe a decidere se il soggetto in questione sia eleggibile per un tampone; un kit per auto-tampone verrebbe inviato al domicilio indicato dal soggetto compilante, tramite corriere; il soggetto provvederebbe quindi ad un auto-tampone, seguendo scrupolosamente tutte le istruzioni contenute all'interno del kit ricevuto, ed in seguito provvederebbe alla spedizione, sempre tramite corriere, al laboratorio di zona competente, del tampone eseguito.

Tale procedura permetterebbe uno screening discretamente rapido, evitando di dover predisporre un enorme numero di team sanitari per l'esecuzione dei tamponi a domicilio, mantenendo al contempo una buona affidabilità in quanto il tampone sarebbe discretamente semplice da eseguire con le istruzioni adeguate (eventualmente con l'aiuto anche di un familiare convivente).

Confidando di poter essere stato utile con la presente,

porgo sinceri auguri di buon lavoro e ringrazio sentitamente come cittadino per quanto finora realizzato al fine di tutela della salute pubblica.

Cordiali Saluti

Roberto Migliazza, Dott. Naturalista