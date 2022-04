Liceo Montale, la preside: "Relazione con lo studente? Contro me un complotto"

Sabrina Quaresima: "Si è trattato di un attacco personale"

Sabrina Quaresima, la preside del Liceo Montale di Roma accusata di aver avuto una relazione con uno studente maggiorenne, parla di “complotto”. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la dirigente sostiene che il ragazzo “probabilmente si è lasciato catturare da qualcuno che a livello istituzionale ha voluto sfruttare un suo momento di debolezza, ci è caduto con tutte le scarpe”.

Parlando dello studente, Sabrina Quaresima parla di un “ragazzo intelligente” con cui pensava di “avere un rapporto di fiducia e stima reciproca”. Probabilmente, aggiunge la preside, il giovane “ha voluto vantarsi con gli amici”. Felice di essere stata scagionata, la dirigente non ha dubbi: “si è trattato di un attacco personale”. Quanto la giornalista le chiede del rapporto con l’ex vicepreside, Sabrina Quaresima risponde così: “Il nostro rapporto è chiuso e compromesso per sempre, perché il suo comportamento è stato inconcepibile fin dall'inizio nei miei confronti”.

In merito al trasferimento, non ha dubbi: “Resto la preside del Montale e quando arrivo a scuola penso solo di dover fare del mio meglio per portare avanti il mio lavoro. La rabbia è tanta. Ma devo tenerla sotto controllo”. Infine, dice di non volere “nessuna vendetta, ma giustizia sì” e in tribunale farà valere le sue ragioni “fino all’ultimo respiro” chiedendo, se necessario, risarcimenti cospicui.

