Liceo Montale, parla la preside: "Poco cauta, ma non c'è stata nessuna storia"

La preside del liceo Montale: "Non è mai esistita nessuna relazione con lo studente. E sul vicepreside..."

"È stata durissima, sconvolgente, mi ha messo a dura prova, è stato difficilissimo dormire e alzarmi tutti i giorni per andare a scuola a fare il mio dovere. Mi ha colpito il male fatto alla mia famiglia: io purtroppo non ho figli, ma se li avessi avuti si sarebbero trovati al centro dell’attenzione, in un turbinio sulla loro madre, non so quali potevano essere le conseguenze. C’è stata un’esposizione mediatica becera e incomprensibile".

Sabrina Quaresima, 49 anni, dirigente del liceo Montale, racconta la sua versione in un'intervista al Corriere della Sera. Sulla chat con lo studente dice: "Il ragazzo l’ho conosciuto in quanto rappresentante in surroga, e si è subito messo a disposizione. Un aiuto prezioso nel periodo dell’occupazione, quando ha dimostrato di voler collaborare con la presidenza. Ma temevo che si inimicasse i compagni. Io vengo da un’esperienza come educatrice al Convitto nazionale dove ero abituata a un’interazione più vicina, più tranquilla. Ora mi rammarico di non essere stata più cauta. Ma nei messaggi non c’era nessuna forma di privilegio nei confronti di questo ragazzo. Non pensavo ci fosse qualcosa di equivoco o di strano".

E ancora: "Non lo so cosa è passato nella testa dello studente, so solo che non è mai esistita nessuna relazione". Sul rapporto con il vicepreside invece sottolinea che il suo ridimensionamento e la vicenda con lo stuente non sono collegate: "I problemi con lui risalgono al mio insediamento. I miei tentativi di organizzare il lavoro in maniera efficiente si scontravano conisuoi modi veementi e aggressivi. Da novembre volevo sollevarlo dall’incarico. Sono stata cauta perché temevo di avere problemi".

