Liceo Montale, nessun provvedimento disciplinare per la preside

Preside liceo Montale, chiusa l'ispezione: "Nessuna sanzione disciplinare"

L’ispezione ministeriale nei confronti della preside del Liceo Montale di Roma, Sabrina Quaresima, 49 anni, si chiude con un “non luogo a procedere”. La dirigente scolastica era sospettata di aver avuto una relazione con uno studente di 19 anni. Lo scrive Corriere.it. L’ ispettrice dell’ufficio scolastico regionale, dopo aver sentito tutti i protagonisti della vicenda, ha deciso che non sarà necessario alcun procedimento disciplinare: “non sono stati ravvisati elementi che possano configurare la sua condotta come una violazione del codice disciplinare”.

Tra gli interrogati sulla spinosa questione anche l’ex vicepreside, Luigi Botticelli, con cui la preside aveva un rapporto conflittuale. La stessa professoressa è stata ascoltata per oltre dieci ore per chiarire la vicenda che l’aveva coinvolta. La conclusione però è chiara e la libera da qualsiasi coinvolgimento: “non sarà sottoposta ad alcuna sanzione né provvedimento disciplinare, il suo comportamento non è stato ritenuto scorretto”.



Leggi anche: