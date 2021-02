Lo sorprende da dietro e gli taglia un orecchio. Aggressore in fuga

Accoltella alle spalle un conoscente, indagini in corso per rintracciare l'autore dell'aggressione. E' accaduto ieri, nel tardo pomeriggio nel quartiere di Saione ad Arezzo. Un uomo, di 30 anni di origine bengalese ha perso parte di un orecchio dopo essere stato attaccato da un conoscente della stessa nazionalita'. Entrambi i protagonisti, secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale, sarebbero impiegati come domestici presso famiglie di Arezzo. Vittima e aggressore si conoscevano, probabilmente c'era stato uno screzio, sulla natura del quale si sta indagando. La vittima sarebbe stata colta di sorpresa, alle spalle: l'aggressore avrebbe estratto una lama, forse un coltello e avrebbe colpito l'altro all'orecchio. Se la cavera' con 12 giorni di prognosi. Sono in corso indagini per rintracciare l'aggressore.