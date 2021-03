"Lotto Marzo", nonostante i divieti si protesta: al via lo sciopero femminista

"Lotto marzo" di protesta: a Milano lo sciopero femminista contro la violenza di genere

Esattamente un anno fa, la pandemia di Covid-19 ha compromesso la vita di ognuno di noi, privandoci di gran parte delle libertà e costringendoci a restare a casa, soprattutto nei periodi di picco dei contagi.

Nel corso di questi interminabili mesi, la percentuale di donne che hanno subito violenza tra le mura domestiche hanno raggiunto numeri senza precedenti. Secondo i dati Istat più recenti, le chiamate al 1522, numero di emergenza attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l'obbiettivo di sviluppare un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne, ha ricevuto +119% di telefonate e messaggi attraverso i social media rispetto al periodo di marzo-giugno 2019. Un dato tragicamente alto che al momento non ha intenzione di fermarsi.

Non Una Di Meno è un’organizzazione a difesa delle donne che ha preso piede in ogni città d’Italia, ha organizzato attraverso i social una forte propaganda al fine di ottenere più adesioni possibili al movimento, e ha come obbiettivo uno sciopero globale indetto per l’8 marzo 2021 a Milano, affinché le istituzioni italiane possano rendersi conto di quanto il problema ad oggi sia grave e sottovalutato. L’iniziativa è sostenuta da una rete di centri anti-violenza, sindacati e associazioni per i diritti delle donne. L’organizzazione è attiva per molteplici scopi: si impegna a lottare contro il revenge porn, anch’esso in continua crescita, per i licenziamenti ingiusti sia prima che durante la pandemia di Covid-19, infatti si stima che solo nel 2020, 444.000 persone siano rimaste disoccupate, di cui 312.000 donne. La lotta si fonda inoltre sulla differenza salariale e sui contributi versati, ma non è tutto, perché la community cerca la parità di trattamento del sesso femminile in ogni ambito.

Nonostante le restrizioni recentemente approvate e promulgate da parte di Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, che la vedranno in “arancione rinforzato” fino al 14 marzo, il movimento ha comunque intenzione di portare a termine la manifestazione denominata “LOTTO MARZO”, con la finalità di far scioperare per 24 ore tutte le donne, lavoratrici del settore pubblico e privato, mamme, e vittime di violenza. Secondo i dati raccolti dai loro profili social, la manifestazione inizierà alle ore 10 in piazza Affari, per proseguire in piazza Duomo fino alle ore 21, nonostante i divieti di assembramento e le normative di social distancing oramai in vigore dai primi mesi del 2020. (Dati Istat e informazioni prese dalla pagina ufficiale del Movimento).