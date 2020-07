M5s, Di Battista serve ai tavoli a Ortona: "Abbiamo una frittura di pesce..."

Alessando Di Battista adesso fa il barman. Il ribelle grillino ha deciso di aiutare il cugino, serve ai tavoli dell'hotel ristorante di famiglia, prepara i cocktail e da quando la voce si è sparsa è un boom di visite, tutti al "Barretto" di Ortona (Chieti), tra un cocktail e un commento politico. Fa un certo effetto - si legge sul Corriere della Sera - ritrovarselo all’ora di pranzo che ti arriva al tavolo e dice: "Oggi abbiamo una fritturina di pesce da svenimento". Torna dieci minuti dopo, la frittura è buona davvero, ma lui nemmeno ti ascolta. Sta rispondendo a quello del tavolo accanto: "Un governo di solidarietà nazionale guidato da Draghi? Dio ce ne scampi...".

Serve ai tavoli e parla da leader. L’altro giorno un gruppo di grillini molisani è venuto a trovarlo, una specie di pellegrinaggio sulla spiaggia. Ai militanti - prosegue il Corriere - Dibba spiega un mucchio di cose in ordine sparso: l’accordo raggiunto sul Recovery Fund rafforza Conte, ma dell’Unione ci si potrà fidare davvero solo quando abolirà il patto di Stabilità; un po’ di soldi andrebbero spesi per risolvere il dramma del dissesto idrogeologico; a chiunque gli chieda di guidare la rinascita del Movimento, lui risponde che «la passione non manca e non mancherà mai, ma ora penso al mio ultimo reportage sull’Iran, che ho titolato: “Sentieri persiani”» Le giornate sono belle e lunghe e al tramonto Dibba — mascherina mezza scesa sul mento — è lì che prepara un Negroni: 1\3 di gin, 1\3 di vermouth rosso, 1\3 di Campari. Poi però aggiunge due foglioline di menta. «Ma no, Ale! Quante volte devo ripeterti che la menta devi metterla solo nel mojito?".