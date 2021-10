Macerata, 4 ragazzini rapiscono un 25enne. Liberato: era scalzo e denutrito

Macerata, 4 ragazzini rapiscono un 25enne. Liberato, scalzo e denutrito

Giallo nel Maceratese. Liberato dopo 8 giorni di prigionia in casa un 25enne londinese, era tenuto in ostaggio da un gruppo di quattro ragazzini, tra i 18 e i 23 anni. L'incredibile vicenda - si legge sul Corriere della Sera - è avvenuta a Monte San Giusto. La sua colpa: non aver pagato un debito di droga acquistata da un gruppo di spacciatori locali. La vittima è un giovane cuoco londinese di 25 anni, schiavo della cocaina e figlio di una famiglia facoltosa del Regno Unito. I suoi aguzzini sono stati arrestati nel corso di un blitz nel condominio di via Carducci dov’era rinchiuso, a due passi dal centro storico del paese. Lui è stato trovato in manette, scalzo e anche un po’ denutrito (veniva alimentato con gli avanzi dei pasti) all’interno di una stanza con le finestre bloccate.

Qui, nell’appartamento regolarmente affittato a uno di loro, - prosegue il Corriere - è stato minacciato e convinto a contattare i genitori in Inghilterra per chiedere loro di inviargli la somma di 7 mila euro, l’equivalente del debito che aveva contratto. Un’operazione lampo, durata meno di 36 ore, quella avviata dai carabinieri del Ros, a cui hanno partecipato il nucleo operativo radiomobile di Macerata e i militari di Monte San Giusto. Il giovane britannico è stato rintracciato rapidamente grazie alla geolocalizzazione del suo cellulare. I Ros hanno finto di essere gli emissari del padre della vittima e hanno bussato alla porta dell’appartamento annunciando la consegna del denaro. Quando i rapitori hanno aperto la porta, la sorpresa è stata grande e c’è stato anche un tentativo di fuga subito sventato.