Mafia capitale, appello bis: dieci anni a Carminati

La prima Corte d'Appello di Roma ha condannato a 10 anni l'ex Nar, Massimo Carminati nel processo di appello bis al Mondo di mezzo. I giudici hanno, invece, inflitto 12 anni e 10 mesi a Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane. Il processo si e' celebrato per una ventina di imputati dopo che la Cassazione ha fatto cadere l'accusa di associazione mafiosa e chiesto il ricalcolo della pena.

"Ci sono i vivi sopra e i morti sotto e noi in mezzo, un mondo in cui tutti si incontrano. Il mondo di mezzo e' quello dove e' anche possibile che io mi trovi a cena con Berlusconi". E' da una frase (intercettata dai carabinieri del Ros) dell'ex esponente dei Nar Massimo Carminati, che distingueva i colletti bianchi (Mondo di Sopra) dai criminali (Mondo di Sotto), che nasce l'inchiesta sul 'Mondo di Mezzo', mediaticamente piu' conosciuta come 'Mafia Capitale'. Un'indagine, firmata dalla procura guidata all'epoca da Giuseppe Pignatone, che deflagra il 2 dicembre del 2014 con decine di arresti e centinaia di indagati e chiama in causa pezzi importanti della politica romana, sia di destra che del centrosinistra, con due personaggi principali sullo sfondo: Carminati, per l'appunto, con i suoi uomini di fiducia, e il responsabile della cooperativa '29 Giugno' (che da' lavoro ad ex detenuti) Salvatore Buzzi, assieme ai suoi collaboratori. Per i pm, i due avrebbero messo in piedi un sodalizio criminoso mafioso che si accaparrava gli appalti (leciti e non) per la manutenzione urbana (come punti verdi e piste ciclabili) e per il sociale (business degli immigrati, 'in primis'), una torta da milioni di euro ogni anno, coinvolgendo anche i vertici di Ama, l'azienda municipalizzata per i rifiuti. In primo grado, dopo 240 udienze celebrate a carico di 46 imputati nell'aula bunker di Rebibbia e diluite in 20 mesi, il tribunale fa cadere l'accusa di associazione di stampo mafioso e non riconosce l'aggravante del metodo mafioso. Per il collegio giudicante presieduto da Rosanna Ianniello, c'erano a Roma due associazioni per delinquere semplici, una capeggiata da Carminati e l'altra dallo stesso ex militante di destra assieme a Buzzi. La corte d'appello, invece, ribalta tutto e recepisce l'impostazione originaria della procura. La Cassazione, il 22 ottobre 2019, chiude ogni discorso: il 'Mondo di Mezzo', come aveva capito il tribunale, era tutto fuorche' un'organizzazione mafiosa. Queste le tappe piu' significative: - 2 DICEMBRE 2014 - 37 persone arrestate (28 in carcere e 9 ai domiciliari) e decine di perquisizioni 'eccellenti', tra cui quella nei confronti dell'ex sindaco Gianni Alemanno, indagato per associazione di stampo mafioso. E' il primo bilancio dell'operazione 'Mondo di Mezzo', condotta dal Ros. Lunga la lista dei reati contestati: estorsione, corruzione, usura, riciclaggio, turbativa d'asta e trasferimento fraudolento di valori.