Mafia, delitto Agostino, ergastolo per boss Nino Madonia

Dopo più di trent'anni, svolta nel processo per il delitto Agostino: il gup di Palermo Alfredo Montalto ha confermato l'ergastolo per il boss della mafia Nino Madonia, come richiesto dall'accusa. Madonia era accusato del duplice omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie incinta Ida Castelluccio, uccisi a Villagrazia di Carini il 5 agosto 1989.

Il giudice inoltre ha disposto il rinvio a giudizio per il boss Gaetano Scotto e l'amico di Agostino, Francesco Paolo Rizzuto che risponde di favoreggiamento aggravato. Presente nell'aula bunker del carcere Ucciardone, storico penitenziario di Palermo, anche il padre del poliziotto morto, che aveva collaborato con Il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (S.I.S.De.) nella ricerca dei latitanti. Queste le parole di papà Agostino, che da quando gli è stato portato via il figlio non si è più tagliato la barba come segno di attesa di giustizia: "E' la vittoria della magistratura onesta. Questa è una loro vittoria, ma principalmente di mio figlio, che non si è mai fatto corrompere. Una grande giornata quella di oggi. Mi dispiace che mia moglie non sia qui con noi".