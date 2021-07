Maltempo al centrosud Italia: danni in Molise, allagamenti e frane sul Gargano

Chiesto lo stato d'emergenza in Molise per i danni provocati dal maltempo. Allagamenti e frane sul Gargano, nel resto della Puglia, in Sicilia e in Abruzzo

L’estate 2021, con 517 tempeste, ha già raggiunto un record negativo per quanto riguarda i cambiamenti climatici nell’ultimo decennio.

Particolarmente difficile la situazione in Molise, Puglia, Sicilia e parte dell'Abruzzo. Danni ingenti e disagi in Molise a causa dei nubifragi del fine settimana in diversi comuni. Tra i centri più colpiti, in provincia di Campobasso, ci sono San Giovanni in Galdo, dove un fulmine ha colpito il campanile del paese danneggiandolo, e Petacciato, dove si sono verificati allagamenti e smottamenti, inducendo il sindaco a chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza alla Regione e alla Protezione civile.

"Abbiamo vissuto una giornata da incubo - spiega il primo cittadino Roberto Di Pardo: in 75 minuti è caduta la stessa quantità di pioggia che è venuta giù nei primi tre mesi di quest'anno, una bomba d'acqua mai registrata in passato secondo i dati in possesso della nostra Protezione Civile. Tanti cittadini hanno vissuto attimi di vero terrore: case, garage, cantine e tavernette completamente allagate e porte divelte dalla forza dell'acqua, strade chiuse al traffico causa smottamenti o alberi caduti, fango ovunque".

Un violento temporale ha investito il Gargano, con allagamenti e frane in particolare nel foggiano. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per liberare cantine e box, ma anche alcune strade, dall’acqua alta. La violenza dell’acqua ha provocato diverse frane, ma non si registrano feriti né danni particolarmente gravi.

Per fortuna le previsioni del tempo dicono che si è trattato degli ultimi temporali al centro-sud: nei prossimo giorni è atteso il ritorno di un gran caldo, con l'alta pressione sub-tropicale che tornerà a proteggere il nostro Paese garantendo per il resto della settimana un tempo in prevalenza soleggiato e con temperature di nuovo molto calde.