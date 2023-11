Maltempo in Toscana, 3 morti e fiumi esondati. Giani: "Stato di emergenza"

Maltempo in Toscana, Giani: "Tutto questo ha un solo nome, cambiamento climatico"

La Toscana é stata colpita da violentissimi temporali che hanno causato l'esondazione di diversi fiumi. Il primo bilancio é drammatico: 3 morti accertati e diversi codici rossi negli ospedali. Le situazioni più critiche si sono verificate nella zona di Firenze e di Prato. Il presidente della Regione Giani: "Ho dichiarato lo stato di emergenza. Non avevamo mai registrato così tanta pioggia in così pochi minuti. Quello che è avvenuto stanotte in Toscana ha un nome chiaro: cambiamento climatico. Dobbiamo impegnarci tutti per contrastarlo, senza rinunciare davanti al disinteresse altrui", ha scritto Giani sui social. "È una lunga e complessa notte per tutto il nostro sistema regionale. Ogni energia, ogni risorsa è impegnata senza sosta sempre. Forza Toscana". "Abbiamo appena mandato dei gommoni a Seano, Quarrata e Campi Bisenzio, zone in questo momento difficilmente raggiungibili in altro modo per provvedere al sopralluogo di prima urgenza, inoltre abbiamo chiesto alla Protezione Civile Nazionale elicotteri per il trasporto urgente di persone in codice rosso", ha aggiunto Giani.

Sono attese le piene di alcuni affluenti del fiume Arno. I corsi d’acqua tra Firenze, Valdelsa e Valdera subiranno in queste ore rapidi innalzamenti, con superamenti dei livelli di riferimento secondo le previsioni aggiornate degli esperti della Regione Toscana. Ciò, secondo quanto si ricava, darà possibili inondazioni e fenomeni di dissesto nelle zone collinari. Stesso impatto del maltempo anche sul bacino del fiume Lamone, in Alto Mugello. Intanto il Tgr Toscana fa sapere che un treno regionale partito da Bologna è rimasto bloccato per il maltempo alla stazione di Vaiano, vicino Prato nell’Alta Valle del Bisenzio. A bordo ci sono circa 200 persone che la Protezione Civile sta portando in Comune per ricoverarli per la notte. Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato che la circolazione è sospesa tra Vaiano e Prato per danni alla linea causati dal maltempo. È stato richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.